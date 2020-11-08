ABD projesi çöktü: PKK Barzani'ye saldırıyor

ABD, Fransa ve Körfez ülkeleri, PKK'nın Suriye kolu YPG'yi meşrulaştırmak ve tek aktör yapabilmek için bölgedeki etkin bir güç olan Mesut Barzani'ye yakın ENKS grubu ile masaya oturtmuştu. Bizzat ABD ve Fransa'dan diplomatların arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde siyasi temsil konusunda anlaşmaya varılmış, silahlı güçleri birleştirme konusunda pazarlıklar devam ediyordu. Proje, sahada atılan karşılıklı adımlarla çöktü. DEAŞ'ın saldırılarına karşı koyma bahanesiyle 600'den fazla köyü işgal eden PKK, son dönemde bölgeyi baskı altına almaya başladı. Özellikle Duhok ve Sincar'da Ekim ayında atılan karşılıklı adımlar, PKK ile Barzani yönetimini çatışmanın eşiğine getirdi.

HERKESİ HARACA BAĞLADI

8 Ekim'de Türkiye sınırında bulunan sınır kapısı asayiş müdürü ile ünlü bir peşmergeyi öldüren PKK, Duhok'ta vergi adı altında tüm köyleri haraca bağladı. Yol kesen teröristler silah zoruyla TIR'lardan 'vergi' adı altında paralar almaya başladı. Bölgedeki devlet daireleri bile PKK'nın kontrolüne girdi. Barzani'ye yakın basın-yayın organlarına göre Sincar'da gizli cezaevleri oluşturan terör örgütü, kendine karşı çıkan aktivist ve sivilleri buraya kapatıyor. Çok geniş bir bölgeye giriş yasağı koyan örgütün ne gibi hazırlıklar yaptığı bilinmezken, bölgede çok sayıda yerde gizli askeri karargahlar kurduğu da iddialar arasında. Ayrıca Suriye'den de bölgeye silahlar taşındığı ifade ediliyor.

PKK'YI TASFİYE PLANI

Bölgesel yönetim PKK'ya Sincar hamlesi ile karşılık verdi. Irak merkezi hükümeti ile Bölgesel Yönetim arasında Sincar'ın PKK ve Haşdi Şabi güçlerinden arındırılması için imzalanan anlaşma hayata geçirilmeye başlandı. Bağdat ve Erbil, PKK'nın Sincar'dan tasfiyesi için 2 bin 500 kişilik güç kurmak çalışmalarına hız verdi. PKK'nın işgali altındaki bölgelerle özellikle İran ve Türkiye sınırına yakın bölgelere ağır silahlar ve takviye peşmerge güçleri gönderildi, yeni kontrol noktaları oluşturuldu. Duhok'ta örgütün işgal ettiği bölgelerde hakim tepelere zırhlı araçlarla kontrol noktaları kuruldu. Barzani yönetimi PKK'nın 'dönüş' izni vermediği Şengal halkı için de adım attı. Barzani Vakfı, Şengal'e dönmek isteyenlerin yıkılan evlerini yeniden yaptırma sözü verdi.

GÖRÜŞMELER DURDU

İki taraf arasında çatışmaların da çıktığı bu süreç, PKK ile Barzani'yi birleştirme planını çökertti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD'li ve Fransız diplomatların yönettiği birleşme görüşmeleri durdu. Barzani'nin Suriye'deki uzantısı olan ENKS, 22 Ekim'de görüşmelerin Kandil'in tavrı yüzünden çıkmaza girdiğini açıkladı. Müzakerelere arabulucuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Zehra Bill "Görev sürem doldu" diyerek ABD'ye döndü. Birleşmenin en büyük destekçisi olan Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise seçim sonuçları sonrası istifa edince projenin ABD ayağı da fiilen çökmüş oldu.

Tansiyon daha da yükselecek

Bu süreçte Barzani ve PKK arasında düşük yoğunluklu çatışmalar da yaşandı. PKK önce 29 Ekim'de Kerkük-Ceyhan boru hattına saldırdı. 8 gün duran petrol akışı yüzünden bölgesel yönetim günlük 10 milyon dolar zarar edildiğini belirterek PKK'ya tepki gösterdi. Diğer çatışma Duhok'a bağlı Çemanke nahiyesinde yaşandı. Bölgede 40'a yakın köyü boşaltan terör örgütü ile bölgeye yeni kontrol noktası kurmaya çalışan Peşmerge arasında çatışma çıktı. Peşmergelerin geçişi sırasında yola döşeli mayını patlatan PKK'lılar, ardından konvoyu taradı. En az 2 saat süren çatışmalarda 1 peşmerge öldü. Bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

Aybike Eroğlu