Kurallara uymuyorlar... TBMM'de bir haftada 11 vaka
|08 Kasım 2020 07:27
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Türkiye'de koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla birlikte tedbirler sıkılaştırılırken, yoğun bir çalışma temposuna giren Meclis'te de son dönemde Covid-19 testi pozitif çıkan milletvekili sayısı da artmaya başladı. Sadece son bir haftada 11 milletvekilli koronavirüse yakalandı. Bugüne kadar Covid-19 olan milletvekilli sayısının ise 40'ı aştığı belirtildi.
Salgının başından itibaren sıkı tedbirler uygulayan Meclis yönetimi ve partilerin grup yönetimleri, milletvekillerine sık sık kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. İkazlara rağmen, vekillerin Meclis'teki makam odalarında ziyaretçi kabul etmeleri ve zaman zaman da maske takmamaları tepkilere sebep oluyor.
Bazı milletvekillerinin 18 metrekarelik makam odalarında zaman zaman kapasitenin üzerinde ziyaretçi kabul ettikleri belirtiliyor. Milletvekillerinin yasağa rağmen Meclis'e ziyaretçi almaları tepkilere yol açarken özellikle Genel Kurul çalışmaları sırasında maske kuralını ihlal eden milletvekillerine de uyarı üstüne uyarı yapılıyor.
Genel Kurul'nun bu haftaki çalışması sırasında oturumu yöneten Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, ikazara rağmen maskesini çıkaran milletvekillerine "Pek çok milletvekili arkadaşımız maalesef Covid-19'a yakalanmış vaziyette. Kendinizden vazgeçmiş olabilirsiniz ama arkadaşlarınızdan ve bizlerden vazgeçmeyin, maskeleri çıkarmayın" diye seslendi.
Yücel Kayaoğlu
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