Vatandaşın gözü kulağı aşı haberinde

Araştırma Şirketi Areda Survey, farklı yaş gruplarından ve çeşitli mesleklerden bin 11 kişinin katılımıyla bir koronavirüs algı araştırması gerçekleştirdi. İstanbul başta olmak üzere 11 bölgeyi kapsayan kamuoyu yoklaması, Türkiye'nin en kalabalık 26 şehrinde yapıldı.

İşte araştırmanın detayları;

Toplumun yüzde 52'si cezaları yerinde buldu, hatta artırılmasını istedi. Yüzde 35,1'i ise ceza verilmesini destekliyor ancak caydırıcılığına inanmıyor.

Vaka sayılarının azalacağını söyleyenlerin oranı yüzde 28,4, yıl sonuna doğru artış göstereceğini belirtenlerin oranı ise 49,7 oldu. Stabil devam edecek diyenler yüzde 24,7 ve sayınını azalacağını belirtenlerin oranı ise 25,6 seviyesinde.

Katılımcıların çoğunluğu salgının yıl sonu biteceğine inanmıyor. Pandeminin yıl sonunda biteceğine inananların oranı yüzde 9,4'te kaldı. Aşı ile biteceğini savunanların oranı ise 30,9 olarak belirlendi.

"Aşıyı güvenli buluyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 37,3'ü olumlu cevap verdi. Türkiye'nin üreteceği aşıya güvenirim diyenler 26,8, hiçbir aşıya güvenmem diyenlerin oranı yüzde 35,9 olarak şekillendi. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 55'i aşıların güvenli olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 71,4'ü Türkiye'deki hastane, yatak sayısı, ilaç ve makine gibi unsurların yeterli olduğunu ifade etti.

Neşra Durmaz