'Akademik Liyakat' Geciktikçe! Bölümlere ilgisiz öğretim üyesi ilanı alınmaya devam ediliyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Tıp, Sağlık, Eczacılık, Diş ve Mühendislik alanlarında istihdam edilecek öğretim üyesi alanlarının standartları belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu ölçütler sayesinde ilgili programlara alan dışı öğretim üyesi istihdamı da büyük ölçüde engellendi.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen alanlar dışındaki programların asgari ölçütlerinin belirlenmemiş olması, bazı alanların yükseköğretim kurumları tarafından suiistimal edilmesine neden oluyor.

Buna dair somut bir örnek yakın tarihte Trabzon Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlgili yükseköğretim kurumunca 06 Kasım 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda; Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalına alınacak Doktor Öğretim Üyesinin özel şartı; " Rekreasyon Bölümü veya Jeodezi ve Fotogrametri / Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli alan çalışmaları yapmış olmak ." şeklinde belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemiz yükseköğretim sisteminde "Temel Alanlar" ile "Bilim Alanları" Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenmektedir. Bu listeye baktığımızda, Rekreasyon alanının "Spor Bilimleri" Temel ve Bilim Alanının altında, Harita Mühendisliğinin ise "Mühendislik" Temel alanının altında yer aldığı görülmektedir.

Diğer taraftan, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü web sayfasında ilgili bölümün temel hedefi ve mezunların kazanacakları yetkinlikler; "Fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Bölüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencimiz seçtiği bilim dalına ilişkin olarak Uzman statüsü kazanacaktır (örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya "Rekreasyon ve Fitness Yönetimi uzmanı" gibi). Mezuniyet aşamasında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişkin sertifikalandırılmaları öncelikli amaçlarımızdandır. Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine ilişkin kanıt oluşturan sertifika programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB, Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir." şeklinde ifade edilmektedir.

Bu açıklamalardan sonra Trabzon Üniversitesine şu sorularımızı yöneltelim;

1- Rekreasyon Bölümüne Harita Mühendisliği alanında doktorasını yapmış kişi hangi dersler verecektir?

2- Rekreasyon Bölümüyle Harita Mühendisliği bölümünün ilişkisi nedir?

3- Rekreasyon Bölümü web sayfanızda ifade ettiğiniz üzere "Fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağı yetiştirilmesini" amaçlıyorsa Spor Bilimleri başta olmak üzere Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük alanında eğitim görmüş kişilerin istihdam edilmesi daha uygun değil midir?

Bu soruların üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da şu soruları sunalım;

1- Üniversitelerde "bilimsel alana uygun kadro" yerine "kişiye göre kadro" uygulamasını sona erdirmek için "Akademik Kariyer Liyakat" projesi ne zaman uygulamaya geçecektir?

2- İsmi çok iddialı olan bu proje yukarıda bahsettiğimiz atamaların önünü kesebilecek midir?