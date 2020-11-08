Dr. Sami İpek koronavirüs'ten hayatını kaybetti
Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs dolayısı ile hayatını kaybetti.
|08 Kasım 2020 08:14
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Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, korona virüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Bir süredir virüs dolayısıyla tedavi gören Sami İpek korona virüse yenik düşerek, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Sami İpek'in cenazesi yarın Hulusi Akar Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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