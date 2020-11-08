Korona tedavisi gören Muhittin Böcek yürümeye başladı
Koronavırüse yakalanan ve tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yoğun Bakım servisinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yürümeye başladı.
|08 Kasım 2020 08:22
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Koronavırüse yakalanan ve tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yoğun Bakım servisinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yürümeye başladı.
Enfeksiyon seviyesi de alt düzeye inen Böcek, uygulanan fizik tedaviyle hiçbir destek almadan yürüyebiliyor.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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