FETÖ'de çözülme devam ediyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) çözülme sürüyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Ankara'da yürütülen ankesör soruşturmasında örgütün mahrem abileriyle irtibatı ortaya çıktıktan sonra 14 ilde gözaltına alınan 25 astsubaydan 11'i itirafçı oldu.
|08 Kasım 2020 08:27
|+Aa- Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) çözülme sürüyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Ankara'da yürütülen ankesör soruşturmasında örgütün mahrem abileriyle irtibatı ortaya çıktıktan sonra 14 ilde gözaltına alınan 25 astsubaydan 11'i itirafçı oldu.
Astsubaylar bu zamana kadar deşifre olmamış 14 ismin de aralarında bulunduğu 80 FETÖ'cüyü örgütsel görevleriyle ifşa etti.
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. 9 örgüt üyesi ise halen aranıyor.
HALİT TURAN
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
08 Kasım 2020 20:32
|Türk polisinin, daha önce Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı
08 Kasım 2020 17:34
|Sınırı paramotorla geçen teröristlere yönelik operasyon
08 Kasım 2020 17:01
|Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
08 Kasım 2020 13:13
|Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan
08 Kasım 2020 11:14
|Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu
08 Kasım 2020 10:32
|ABD projesi çöktü: PKK Barzani'ye saldırıyor
08 Kasım 2020 07:11
|Son bir ayda 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir
07 Kasım 2020 12:39
|Bank Asya'nın kurucu ortağı operasyonla yakalandı
07 Kasım 2020 11:04
|Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı
07 Kasım 2020 10:29