WhatsApp'tan yeni mesaj özelliği
|08 Kasım 2020 11:30
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WhatsApp süreli mesaj özelliğini tanıttı. Peki WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl kullanılıyor? İşte bilmeniz gereken her şey...
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma getirdiği yeni özellik ile gündemde.
Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı.
Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini platformlarına entegre etmeye taktiğini benimsemişti.
Facebook bu planını şimdi WhatsApp için kullanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Snapchat'i anımsatan bir özellik geldi.
Geçtiğimiz günlerde 'tatil modu' isimli bir özellik üzerinde çalıştığı gelen sızıntılar ile ortaya çıkan WhatsApp 'süreli mesaj' özelliğini duyurdu.
Süreli mesajlar özelliği WhatsApp iOS, Android ve Masaüstü kullanıcıları için tanıtıldı.
Söz konusu özellik sayesinde bir sohbet için süreli mesajlar etkinleştirildiğinde gönderilen mesajlar 7 gün sonra kayboluyor.
Sohbetlerde, her iki taraf da süreli mesajları etkinleştirip devre dışı bırakabiliyor.
WhatsApp gruplarında ise kontrol yöneticilerde oluyor.
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