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Bir şehir gazisini evlendiriyor

Tekirdağ Kapaklı halkı, gazi Tarık Gür'ün evlilik hayalini gerçekleştirmek için imece usulü yardım kampanyası başlattı. Protez bacakla merdiven inip çıkmakta zorlanan gaziye yeni ev sözü de verildi
 08 Kasım 2020 08:35
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Bir şehir gazisini evlendiriyor

Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan ve askerliğini komando olarak yapan Tarık Gür, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek uzman onbaşı oldu. Bu arada tanıştığı ve aşık olduğu Gaziantepli bir kızla evlilik planları yapmaya başladı. Ancak, 2 yıl önce Pençe Harekatı kapsamında gittiği Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu iki bacağını da kaybetti. Bunalıma giren Cür'ü yüzüstü bırakmayan Gaziantepli kız arkadaşı en büyük desteği verdi.

Protez bacak takılan Gür, tedavisi tamamlanınca ilk iş olarak sevdiği kıza evlenme teklif etti. "Evet" yanıtını alınca, havalara uçtu. Ancak evlerinde, Gür'ün rahat inip çıkabileceği asansör dahi yoktu.

Durumu öğrenen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazi Gür'e, ilçe halkının da desteğiyle imece usulüyle dayalı döşeli müstakil bir ev yapmak ve evlilik maraflarını karşılamak için kampanya başlattı. Başkan ayrıca, önümüzdeki günlerde kız istemeye de gidecek.

SABAH'a konuşan Gür, "Vatan için değil iki bacağımı, canımı vermek için bir saniye bile düşünmem. Hayalimizdeki ev tamamlanınca düğünümüzü yapıp evleneceğiz" dedi.

KIZ İSTEYİP, YUVASINI KURACAĞIZ

KAPAKLI Belediye Başkanı Mustafa Çetin: Tarık'ı ziyarete gittiğimde evlenme planını ve müstakil ev hayalini anlattı. Yaşamını kolaylaştıracak bir evde, yeni bir yuva kurmak istiyor. Önce kız istemeye gideceğiz. Kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın da desteği ile önce bir arsa alacağız. Projelendirip evini yapacağız. Ardından da içini dayayıp döşeyeceğiz. Son olarak ise Kapaklı halkı ile beraber düğününü yapacağız.

DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU

Baba Durdu Gür: Allah benim oğluma gazilik nasip etti. Tedavi süreci çok zor geçti. İlk zamanlar çok ağrıları oluyordu. Ama Tarık umudunu kaybetmedi ve hep moralini yüksek tuttu. Şimdi çok şükür iyi. Protez bacakları ile yürüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda oldu. Kızımızın ailesi ile geçtiğimiz günlerde tanıştık. İstemeye gidecektik ama ancak babası küçük bir kaza geçirmiş. O yüzden ertelemek zorunda kaldık.
Anne Hacer Gür: Oğlum moral olarak çok iyi durumda. Düğün hazırlıklarına başladık

Fırat KESKİNKILIÇ
Sabah
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