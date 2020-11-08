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Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak

Sağlık-Sen'in görüşmeleri sonuç verdi, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlarına ek ödemeleri yapılıyor.
 08 Kasım 2020 08:55
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Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak

Genel Sekreter Durali Baki başkanlığındaki Sağlık-Sen'in Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'yi ziyareti meyvelerini verdi. Ziyarette Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleriyle ilgili "artık sonuç almak istiyoruz" derken, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe ise "Ödemeler, önümüzdeki hafta içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hesaplarına gönderilecektir" dedi.

Görüşmeler sonuç verdi, ödemeler haftaya yapılacak. Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ile Sağlık-Sen Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'yi ziyaret etti. Ziyarette aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri konusu da masaya yatırıldı. Görüşmeni ardından aile sağlığı çalışanlarının ek ödemlerinin haftaya yapılacağı duyuruldu.

BAKİ: "SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Sağlık-Sen'in görüşmeleri sonuç verdi. Sağlık-Sen yönetiminin, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe'yle görüşmede aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik verilmesi planlanan ancak gecikme yaşanan ek ödemeler de masaya yatırıldı. Görüşmede, planlanan ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki; "Görevlerini aksatmadan, fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı verilirken bir aksama yaşanmaması gerekiyor. Konu ile ilgili birçok defa görüşmeler yapıldı. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bu ek ödeme sorunu için defaatle görüşmeler yaptık, mücadele ettik, artık sonuç almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

ÇÖMÇE: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HESAPLARA GÖNDERİLECEK"

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe ise aile hekimliği sisteminde ilk kez böyle bir ödemenin yapılıyor olmasından dolayı oluşan sistemsel sorunun giderildiğini belirterek "Ödemeler, önümüzdeki hafta içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hesaplarına gönderilecektir" dedi.

Bünyamin Güler
Milli Gazete
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