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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.
 08 Kasım 2020 09:32
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.

DHA
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