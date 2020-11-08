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Türkiye yollarında 'elektrikli tercihi' artıyor

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük seviyelerde olmasına karşın artış trendi devam ediyor
 08 Kasım 2020 11:12
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Türkiye yollarında 'elektrikli tercihi' artıyor

Türkiye otomobil pazarında yılın 10 aylık döneminde 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satısı gerceklesirken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,2, hibrit otomobil satışları da yüzde 73,9 yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

- Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 40,8 oldu

2020 yılı ekim sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları ekim sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139, otogazlı otomobil satışları yüzde 62,6 ve dizel otomobil satışları da yüzde 28,8 arttı.

Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 100 bin 739 adet benzinli, 147 bin 305 adet dizel ve 11 bin 716 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

- Artış trendine rağmen Türkiye'de de pazar payı henüz düşük

Bu yılın ekim sonu itibarıyla 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi. Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 711 hibrit ve 153 de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde elektrikli otomobil satışları Ocak-Ekim 2019'a göre yüzde 105,2 ve hibrit otomobil satışları yüzde 73,9 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi ekim ayında da devam etti.

Veriler, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da yeni yeni yaygınlaşan bu motor tipinin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

- 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 arttı

Diğer yandan, otomobil pazarı motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 74,6 artarak yüzde 94,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 24,7 artarak yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 9,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Ekim sonunda 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 599 adetle yüzde 41,6 ve 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 141 bin 165 adetle yüzde 30,4 paya ulaştı.

- Dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde etkili ve sürdürülebilir enerji politikalarının yaygınlaştığına işaret edilen rapora göre, 2050'ye kadar düşük karbona dayalı ekonomilerin oluşması için fosil kaynaklardan kademeli vazgeçilecek.

2019 ve 2020'nin ocak-ekim dönemleri, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişim oranları şöyle:

MOTOR TİPİOcak-Ekim 2019Adet PayOcak-Ekim 2020Adet PayDeğişim (yüzde)
Benzin100.73937,5%240.81551,8%139,0
Dizel147.30554,8%189.70540,8% 28,8
Otogaz11.7164,4%19.0464,1% 62,6
Hibrit8.7113,2%15.1513,3% 73,9
Elektrik1530,1%3140,1%105,2
Toplam268.624100,00%465.031100,00% 73,1
Anadolu Ajansı
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