1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan

Elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, örgütün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı
 08 Kasım 2020 11:14
+Aa- Yazdır
Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.

"Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden "Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi" sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın ismi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre; 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizliğe başlayan Özcan, 1977'de müftü yardımcısı olarak atandığı İzmir'de elebaşı Gülen ile tanıştı.

O günden sonra örgüt hiyerarşisinde yer alan Özcan, 1992'de vaiz olarak görevlendirildiği Kartal'da aynı zamanda örgütün "İstanbul imamlığı"nı yaptı.

Kısa sürede FETÖ içerisinde hızla yükselen Özcan, daha sonra "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı, ardından Balkan ülkeleri imamlığına getirildi.

Sık sık Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşının talimatlarını alan Özcan, Gülen'in ilk öğrencilerinden olmasının avantajıyla 2003'te "Türkiye imamı" oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden 2006'da emekli olan Özcan, ardından örgütün finans kaynaklarından Kaynak Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu görev adı altında Türkiye'deki para havuzunu kontrol eden Özcan, aynı zamanda FETÖ tarafından hedef alınan, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere kurulan kumpasları yönetti.

- Kumpas soruşturmalarını planladı

Özcan, aynı zamanda örgütün emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile Balyoz, Ergenekon, İzmir casusluk davaları ile 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını planladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde, Özcan'ın örgüt mensupları da dahil çok sayıda kişinin özel hayatına ilişkin bilgi ve görüntüleri gerektiğinde kullanmak üzere arşivlediğine yer verildi.

Bu faaliyetlerinden dolayı örgütün sözde tayin ve atamaların yanı sıra kumpas operasyonlarının detayı ile para akışı gibi konular Özcan'ın sorumluluğuna verildi.

Bu kapsamda Türkiye'deki para kasasının başına getirilen Özcan, kendisinden önce Gülen'e talebelik yapan ve örgütün "gelenekçi" kanadını temsil eden, aralarında farklı ülkelerde firari durumdaki Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, İsmet Aksoy, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin tepkisini çekti.

Ayrıca dünyanın birçok yerinden Pensilvanya'ya gönderilen örgütün mali kaynaklarını, kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın hedef alınması üzerine devreye giren elebaşı Gülen, yolsuzluk tatışmalarının üstünü kapattı.

Her seferinde Gülen tarafından aklanan Özcan, kendisine muhalif birçok örgüt yöneticisinin de ayağını kaydırdı.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Hüseyin Gülerce, mahkeme dosyasına giren beyanında, Özcan'ın örgüt içerisindeki gücüne dikkati çekmek için "Örgüt içinde bu arkadaşa (Mustafa Özcan) kim toslamışsa hepsi gitmiştir. Mustafa Özcan'a toslayıp da ayakta kalan kimse olmamıştır." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar örgüt içerisinde bulunan yazar Latif Erdoğan da dava dosyasına giren beyanında Özcan'ın, Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı olduğuna dikkati çekerek, "Özcan, Gülen Amerika'ya gittiği ilk günden itibaren Türkiye'deki yapının organizesini yapar. Ayrıca mali anlamda da kasadır. Örgütte bulunmadığı mevki yoktur." dedi.

Çatı davası kapsamında tanık olarak dinlenen örgütün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir ise Özcan'ın Gülen'in gölgesi gibi hareket ettiğine işaret ederek, "Gülen hakkında yurt içinde ve yurt dışında açılan davaların ve mali işlerin takibinden, basın ve yayından, Gülen'in kitaplarının basılıp dağıtılmasından, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu, 'başyüceler divanında' en yetkili şahıstır." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer tanık gazeteci Nurettin Veren, Özcan'ın FETÖ adına Türkiye genelinde mali konularda en yetkili kişi olduğunu, para koordinasyonunun sadece onunla Gülen arasında yönetildiğini vurguladı.

- Gülen'den sonra en etkili kişi

Savcı Serdar Coşkun'un hazırladığı "FETÖ çatı iddianamesi"nde Özcan'ın, Gülen'in ilk talebelerinden ve ondan sonra gelen ikici isim olduğu, mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Özcan'ın her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı örgütün tayin heyetinde bulunduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:

"Gülen'in operasyon ekibi içerisinde yer aldığı, son olarak 'Türkiye imamı-örgütün ikinci adamı' olarak faaliyet gösterdiği, örgütün elindeki ekonomik kaynakların yönetiminden sorumlu olduğu, toplanan paranın harcanması, değerlendirilmesi, nemalandırılması, kullanılacağı yerlerin belirlenmesi işlerini idare ettiği, Gülen'den sonra örgütte en etkili en üst yönetici olduğu anlaşılmaktadır."

Türkiye'nin farklı illerinde hakkında soruşturma açılan firari Mustafa Özcan hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
08 Kasım 2020 20:32		 Türk polisinin, daha önce Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı
08 Kasım 2020 17:34
Sınırı paramotorla geçen teröristlere yönelik operasyon
08 Kasım 2020 17:01		 Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
08 Kasım 2020 13:13
Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu
08 Kasım 2020 10:32		 FETÖ'de çözülme devam ediyor
08 Kasım 2020 08:27
ABD projesi çöktü: PKK Barzani'ye saldırıyor
08 Kasım 2020 07:11		 Son bir ayda 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir
07 Kasım 2020 12:39
Bank Asya'nın kurucu ortağı operasyonla yakalandı
07 Kasım 2020 11:04		 Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı
07 Kasım 2020 10:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - İşte Albayrak'a destek twiti atan Ak Parti milletvekilleri21:43 - 2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:37 - RTÜK Başkanından istifa yorumu21:19 - Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama21:15 - Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?21:07 - BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
21:07 - Fuat Oktay'dan 'deprem vergileri' açıklaması20:53 - Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması20:45 - Albayrak'ın istifasındaki yazım hataları sosyal medyada gündem oldu20:44 - AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi20:40 - Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir20:32 - Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
20:19 - Bakan Yardımcısı'ndan Berat Albayrak'a destek20:13 - Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı19:37 - Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti19:29 - Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!19:00 - Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
18:59 - Ayı mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!
Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması
WhatsApp'tan yeni mesaj özelliği
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu ücreti kargo şirketinden isteyebilirsiniz
'Süt banyosu' rezaletini böyle savundu: İç çamaşırlarım üstümdeydi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kosinski 1
Cadde ve Sokaklarda Sigara İçmenin Yasaklanması 5
geceye bir şiir bırak 3
Autodesk 1
yerköy kalesi 1
Burina 1
Hatem 1
atanamayanlar 2
üçüncü selim 1
dedeye sahip çıkalım 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam