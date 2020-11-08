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Moral yemeği adı altında koronavirüsü hiçe saydılar

Sakarya genelinde artan korona virüs vakalarına aldırış etmeyen bir fabrika, moral yemeği adı altında etkinlik düzenledi. Maske takmayan onlarca kişi yedikleri yemeğin ardından sosyal mesafeyi de hiçe sayarak düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.
 08 Kasım 2020 11:50
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Moral yemeği adı altında koronavirüsü hiçe saydılar

Sakarya genelinde artan korona virüs vakalarına aldırış etmeyen bir fabrika, moral yemeği adı altında etkinlik düzenledi. Maske takmayan onlarca kişi yedikleri yemeğin ardından sosyal mesafeyi de hiçe sayarak düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Sakarya'da artış gösteren korona virüs vaka sayılarına rağmen Sapanca ilçesinde bulunan bir işletmede adeta skandal görüntüler kaydedildi. Arifiye ilçesinde bulunan bir kablo fabrikası tarafından moral yemeği adı altında düzenlenen etkinlik bu kadarına da pes dedirtti. Son günlerde yetkililer tarafından sık sık yapılan uyarılara aldırış etmeyen fabrika tarafından düzenlenen moral yemeğinde, canlı müzik eşliğinde sosyal mesafeyi hiçe sayan onlarca kişi piste çıkarak dans etti. Düzenlenen organizasyon adeta korona partisine dönüştü.

Vaka sayılarının yükseldiği ve sıkı tedbirlerin gündeme geldiği günlerde ortaya çıkan bazı görüntüler tepkiye neden oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eğlenceye katılan onlarca kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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