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Acun Ilıcalı'nın takımı ligde maç kazanamıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Yeni sezona iyi başlayamayan Fortuna Sittard henüz maç kazanamadı.
 08 Kasım 2020 11:56
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Acun Ilıcalı'nın takımı ligde maç kazanamıyor

Son olarak evinde Zwolle ile oynayan Fortuna Sittard iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı.

Sahasında oynadığı Zwolle maçında iki kez öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan Fotuna Sittard, geride kalan 8 haftada 3 beraberlik 5 yenilgi aldı ve sadece üç puan topladı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada sonuncu basamakta yer alırken geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı.

Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti.

Kaynak: Fanatik
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