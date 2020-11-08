Acun Ilıcalı'nın takımı ligde maç kazanamıyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Yeni sezona iyi başlayamayan Fortuna Sittard henüz maç kazanamadı.
|08 Kasım 2020 11:56
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Son olarak evinde Zwolle ile oynayan Fortuna Sittard iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı.
Sahasında oynadığı Zwolle maçında iki kez öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan Fotuna Sittard, geride kalan 8 haftada 3 beraberlik 5 yenilgi aldı ve sadece üç puan topladı.
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada sonuncu basamakta yer alırken geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı.
Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti.
Kaynak: Fanatik
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