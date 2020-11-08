Bakan Selçuk'tan, öğretmen ve müdürlere teşekkür
|08 Kasım 2020 12:36
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde okullardaki köpek ve kedilere bakan öğretmen ve müdürlere teşekkür etti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün istedik, geçtiğimiz yıl okullarımız binlerce köpek ve kediyi sahiplendi. Salgında çocuklar gitti, dostluk yarım kaldı. O canlara öğretmenlerimiz, müdürlerimiz baktı. Teşekkür ederim tüm meslektaşlarıma, o canlara da kol kanat oldukları için" ifadesini kullandı.
Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün istedik, geçtiğimiz yıl okullarımız binlerce köpek ve kediyi sahiplendi. Salgında çocuklar gitti, dostluk yarım kaldı. O canlara öğretmenlerimiz, müdürlerimiz baktı. Teşekkür ederim tüm meslektaşlarıma, o canlara da kol kanat oldukları için. pic.twitter.com/79KRCzCuhSZiya Selçuk (@ziyaselcuk) November 8, 2020
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