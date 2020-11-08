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İzmir'i 3 gün önce uyaran Prof. Ercan: 7.8'lik deprem geliyor

Yaklaşık 10 yıldır İzmir depremi için uyaran Prof. Dr. Ahmet Ercan ne yazık ki deprem yaşandıktan sonra dikkatlerin çekildiği isimlerden oldu. Tüm Türkiye'de onlarca şehri ilgilendiren gelecek depremler haritasını çıkaran Prof. Ercan verdiği son dakika haberinde gelecek 100 yılda ülkemizde İzmir'in çok daha ilerisinde sarsıntıların yaşanacağını açıkladı.
 08 Kasım 2020 12:44
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İzmir'i 3 gün önce uyaran Prof. Ercan: 7.8'lik deprem geliyor

Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin kritik bir son dakika haberi geldi. Yaklaşık 10 yıldır Sisam yakınlarında büyük bir deprem olacağını (İzmir depremi) belirten ve depremden üç gün önce de bunu tekrarlayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bayraklı ve Bornova ağırlıklı yıkımın her şeye rağmen yine de ucuz atlatıldığını, Bu noktada yapılan en büyük hatanın Bayraklı bölgesindeki yanlış yapılaşma olduğunu söyledi ve Türkiye'yi hem mevcut durum için korkutacak hem de çok geç olmadan tedbir almak için zaman sağlayacak son dakika haberini verdi.

DEPREM TAHMİNLERİ İLE TANINIYOR! 3 GÜN ÖNCE İZMİR'İ UYARMIŞTI

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tutarlı deprem tahminleriyle tanınıyor. İzmir'deki son depremi de 10 yıldır söylüyor. Hatta depremden 12 ve üç gün önce de uyarı yaptığını belirtiyor. Daha önce yine Foça-Karaburun-Midilli üçgeninde olacağını söylediği deprem 2017'de oldu. "O çok büyük bir deprem değildi. O dönem İzmir bir depremi hasarsız atlatarak güvenli bir alana girdi. Fakat son dönemde Sisam'ın üzerinde jeofizik bilgiler yığılmaya başlamıştı" diyor.

GELECEK 100 YILDA TÜRKİYEDE ONLARCA NOKTA ENERJİ BOŞALTACAK

Peki bu uyarılara rağmen İzmir'deki bu yıkımı önlemek için yapılabilecek bir şey var mıydı? Prof. Dr. Ahmet Ercan bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Üç gün önce yapılacak bir şey yoktu tabii. Uzun vadede yapılması gereken işler bunlar. Aslında beni en çok dinleyenler İzmirliler. Şehrin çevresini saran dağlara yerleşim yapılması gerekiyordu. Yapıldı da."

Ercan sözlerine şöyle devam etti;

CAN KAYBININ AZ OLMASINI BU BİLGİLERLE BİRLİKTE OKUYUN

"Örnek vermek gerekirse kuzeydeki Yamanlar Dağı. 99'dan beri yaptığım açıklamalar sonucunda, dağ şimdi toplu konutlarla dolu. Ayrıca Güney'deki Dikmen Dağı. Aydın yolu, Balçova, Buca... 'Bunlar sağlam yerler, buralara yerleşin' dedim. İnsanlar buralara yerleşmeye, toplu konutlar yapmaya başladı. Bu sayede aslında can kaybı bir miktar azaldı."

EN BÜYÜK HATA; SIĞ TEMEL ÜZERİNE KARADENİZ YAPILAŞMASI

En büyük hatanınsa Bayraklı'da yapıldığını söylüyor Ercan: "Bir süre önce Meles civarında, 1850'de kurumuş olan Halkapınar Gölü üzerinde, yani Bayraklı tarafında yapılaşma başladı. Göl üzeri noktaların yapılaşmaya açılması, idam ipine başını geçirmek gibi bir şeydir. Yaptığımız jeofizik araştırmalarda buranın zemininin çamur niteliğinde olduğunu görmüştük. Burada bina yapabilmek için gerekli temelin en az 86 metre olması gerektiğini bulmuştuk. Bir yapının temeli bu kadar olmayacağına göre...

Orada Karadeniz mimarisiyle sığ bir temel üzerine yerleşim başladı. Ayrıca bugün yıkılan yapılar mühendislik hizmeti alınmayan, denetlenmeyen mimarilerdir."
Sabah
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