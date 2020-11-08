İkbal Gürpınar'ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronadan vefat etti
|08 Kasım 2020 12:50
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Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.
Acı haberi og^lu Alper Gurpınar sosyal medya hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Alper Gurpınar 'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Donmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yurudu. Annem I.kbal Gurpınar, bugun yog^un bakımdan normal servise c,ıktı, tedavisine orada devam edilecek. Gunlerdir annemi yas,atmak ic,in yog^un c,aba gosteren Ankara S,ehir Hastanesi'nin Bas,hekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yog^un Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval I.zdes, ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve ozellikle yog^un bakım hems,ı.relerı.mı.ze , dualarınızla hep annemin yanında oldug^unuz ic,in sizlere sonsuz tes,ekkurler.'
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