Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|08 Kasım 2020 12:52
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