Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Yarışmacı hem ağladı, hem ağlattı
|08 Kasım 2020 13:02
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Buket Hanım yarışmada bir soruyu anlamadığı için ağlayarak duygularını anlattı. İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "Milyoner tarihinde bir ilk yaşanıyor başarılı gidiyorsun" dedi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran Buket Ela Demirel Erol Milyoner yarışmasının tarihine geçecek performans gösterirken yarışmada 60 bin TL'lik soruya da doğru cevabı verdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmacı bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak
Buket Hanım izleyenlere duygusal anlar da yaşattı.
Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı.
İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı. Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi. Ve başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.
Kaynak: ATV
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