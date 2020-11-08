Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü
|08 Kasım 2020 13:24
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta çıkan tartışmayı merak ederek çıktığı balkonda kurşunun isabet ettiği vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, 21 Ekim tarihinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile konuşmak için arkadaşı F.K. (50) ile Billur Sokak'taki evine giden F.T. (30) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. ve kayınpederi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmayı duyup merakla balkona çıkan Taner Çakmak (33) ise başına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çakmak'ın yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, çatışan şahıslar olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Çakmak, sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından F.K. ve T.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taner Çakmak ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesinin memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.
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