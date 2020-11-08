Bakan Koca: Virüsün burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı
Maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüs'ün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" dedi.
|08 Kasım 2020 13:44
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.
Havaların soğuduğunu hatırlatan Koca, "Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur" ifadesini kullandı.
HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı. pic.twitter.com/8DmZ3w9UwoDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2020
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