Bakan Koca: Virüsün burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Havaların soğuduğunu hatırlatan Koca, "Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur" ifadesini kullandı.