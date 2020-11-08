Oyuncu, Ahmet Uz hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz 75 yaşında hayata veda etti.
|08 Kasım 2020 14:22
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Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inden son yolculuğuna uğurlanacak.
Ahmet Uz'un vefatını Nedim Saban bu sözlerle duyurdu: "Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz."
Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz . pic.twitter.com/hTTTmKH7sunedim saban (@nedimsaban) November 8, 2020
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