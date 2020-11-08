1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oyuncu, Ahmet Uz hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz 75 yaşında hayata veda etti.
 08 Kasım 2020 14:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inden son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Uz'un vefatını Nedim Saban bu sözlerle duyurdu: "Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz."
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkbal Gürpınar'ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronadan vefat etti
08 Kasım 2020 12:50		 TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
07 Kasım 2020 21:52
Ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 15:22		 MasterChef'teki bu görüntüler TV8'e ceza getirdi
06 Kasım 2020 15:10
Ünlü Rock'cı Demirkan: Sağlık sistemimiz ABD'ye göre 50 yıl ileride
06 Kasım 2020 14:56		 Hilal Kaplan'dan şaşırtan tedavi yöntemi: Burnuma organik tereyağı sürüyorum
06 Kasım 2020 12:47
Timur Selçuk hayatını kaybetti
06 Kasım 2020 12:28		 Ünlü oyuncuya 'alkollü araç' soruşturması
05 Kasım 2020 20:40
Ak Parti, Türkay Şoray'ın gönlünü aldı
05 Kasım 2020 14:15		 Sağlıktaki 4/B'li personelin yıllık izinleri yanacak
04 Kasım 2020 11:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - İşte Albayrak'a destek twiti atan Ak Parti milletvekilleri21:43 - 2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:37 - RTÜK Başkanından istifa yorumu21:19 - Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama21:15 - Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?21:07 - BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
21:07 - Fuat Oktay'dan 'deprem vergileri' açıklaması20:53 - Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması20:45 - Albayrak'ın istifasındaki yazım hataları sosyal medyada gündem oldu20:44 - AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi20:40 - Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir20:32 - Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
20:19 - Bakan Yardımcısı'ndan Berat Albayrak'a destek20:13 - Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı19:37 - Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti19:29 - Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!19:00 - Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
18:59 - Ayı mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!
Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması
WhatsApp'tan yeni mesaj özelliği
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu ücreti kargo şirketinden isteyebilirsiniz
'Süt banyosu' rezaletini böyle savundu: İç çamaşırlarım üstümdeydi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kosinski 1
Cadde ve Sokaklarda Sigara İçmenin Yasaklanması 5
geceye bir şiir bırak 3
Autodesk 1
yerköy kalesi 1
Burina 1
Hatem 1
atanamayanlar 2
üçüncü selim 1
dedeye sahip çıkalım 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam