Erdoğan: Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Sözlerine ''Şuşa zaferini tebrik ederek'' başlıyorum diyen Erdoğan, ''30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar'' dedi. İzmir depremiyle ilgili CHP'ye sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır'' ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN SEVİNCİ BİZİM DE SEVİNCİMİZDİR

Sözlerime Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum.

MİLLETİ HOR GÖRMENİN BAHANESİ OLAMAZ

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.

İZMİR DEPREMİ

İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli, 1999 depreminden dolayı acıları en iyi bilen kentlerin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. İnşallah bir yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek. Hasar tespit çalışmalarını Salı gününe kadar bitiriyoruz. amacımız az katlı, sağlam, konforlu binalar inşa ederek depremin yıldönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. Konutlar 2 yılı ödemesiz hak sahiplerine verilecektir.

Devlet gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum. Kendi sorumlu oldukları yerlerde İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ya hayır konuşun ya da susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın.

Bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek önemli bir yere geldik. Zamanın dar olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde riskli bölgelerde acilen dönüştürülmesi gereken konutları tekrar inşa ederek bu hususta da tarihi bir imza atacağız.