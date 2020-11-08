Koronavirüs tedavisi sonrası Bakan Soylu'dan ilk toplantı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
|08 Kasım 2020 14:52
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gördü. Tedavi sonrası ilk kez 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Bakanımız Sn. @suleymansoylunun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/H0x8wSB9oNTC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) November 8, 2020
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