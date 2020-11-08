Deprem anında çelik kasanın içine girdi
İzmir depreminin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı
|08 Kasım 2020 15:02
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