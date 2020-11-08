Orhangazi Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|08 Kasım 2020 15:32
|+Aa- Yazdır
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'a yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından konu ile açıklama yapan başkan Aydın "Kıymetli hemşehrilerim, Halsizlik şikayeti ile yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmış olup, tedavi süreci doktorlarımızın gözetimi altında başlamıştır. Süreç boyunca telefonlarınıza dönüş yapamayacağımı üzülerek ifade ediyor, dualarınızı bekliyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
08 Kasım 2020 20:44
|Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti
08 Kasım 2020 19:37
|Ayı mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 TL
08 Kasım 2020 18:59
|Antalya ve Didim'de kasım ayında deniz keyfi
08 Kasım 2020 18:47
|Koronavirüs karantinasını deldi, süt satmaya çıktı
08 Kasım 2020 17:49
|Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek o teşhis etti
08 Kasım 2020 17:40
|Hesap makinasına meydan okuyan garson
08 Kasım 2020 16:33
|Ceza yiyeceğini anlayınca polis ağabeyini aradı
08 Kasım 2020 16:18
|'Covid-19, beyinde hasarlara ve kayıplara yol açıyor'
08 Kasım 2020 15:40
|Doç. Dr. Demirhan: Cerrahi maskeler suya dayanıklıdır
08 Kasım 2020 15:30