1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Covid-19, beyinde hasarlara ve kayıplara yol açıyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Koronavirüs sinir dokularına karşı da çok duyarlılığı olan, oralara yerleşmeye çalışan bir virüstür. Bu bakımdan Covid-19 sonrası kişilerde beyin dokusunda belli hasarlanmaların ve kayıplarının olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
 08 Kasım 2020 15:40
+Aa- Yazdır
'Covid-19, beyinde hasarlara ve kayıplara yol açıyor'

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Covid-19'un insan vücudunda tüm damar sistemlerini çok ciddi biçimde etkileyen ve birçok organı hedefleyen bir enfeksiyon olduğunu kaydetti. Covid-19 virüsünün akciğerlere ulaştığını, akciğerlerde başlangıçta hasar, pnömoni yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Gerek, enfeksiyonun geçirildiği sırada özellikle böbreklerin, eklemlerin çok etkilendiğinin bilindiğini belirtti. Prof. Dr. Gerek, şöyle konuştu:

"Kişiler, Covid-19 enfeksiyonundan iyileştikten sonra bile özellikle damar sisteminde yapmış olduğu hasarların uzun vadeli sonuçlarının olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda denge ve işitme ile ilgili problemlerin olduğunu görmeye başladık. Bu da şunu gösteriyor; koronavirüs sinir dokularına karşı da çok duyarlılığı olan oralara yerleşmeye çalışan bir virüstür. Muhtemeldir ki; beyin dokusunu da benzer bir biçimde buranın beslenmesini bozarak kalıcı hasarlar meydana getiriyor olabilir. Eğer burada damar sisteminde küçük tıkanmalar, buradaki beyin dokusunun beslenmesini engelliyorsa burada da kalıcı hasar söz konusudur. Çünkü beyin dokusu çok kısa süreli oksijensizliğe dayanabilir. Bu birkaç dakikadan daha fazla oksijensiz kaldığımız zaman burada hasar meydana gelecektir. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde, Covid-19 sonrası kişilerde herkes için geçerli değil bu ama beyin dokusunda belli hasarlanmaların ve kayıplarının olduğunu söyleyebiliriz."

'ZEKA SEVİYELERİNDE DÜŞÜŞ'

Prof. Dr. Gerek, bunun da bazı motor fonksiyonlarda bozulmalara yol açabileceğine dikkat çekerek, "Kişinin entelektüel performansında da ciddi bir kayba neden olabilir. Yapılan bazı laboratuvar çalışmaları var. Bu kişilerde Covid-19 sonrası dönemde hafıza ile ilgili sorunlar yaşandığını ve kişilerin zeka seviyelerinde de (IQ) sorunlar olduğunu, hatta 10 puan düşüşler yaşandığını ifade eden bazı yayınlar da ortaya çıkmaya başladı. Uzun dönem sonuçlarını daha ileride daha iyi değerlendireceğiz; ama bu virüs vücudumuzda birçok organı olumsuz biçimde etkileyen ve vücuttan ayrıldıktan sonra da hasarı devam ettiren bir enfeksiyon olarak karşımıza çıkıyor."

'VİRÜSÜN HASTALIK YAPMA GÜCÜNDE BİR AZALMA YOK'

Prof. Dr. Gerek, virüsün en belirgin şikayetlerinden olan baş ağrısı, yüksek ateş, öksürük ve aşırı halsizliğin çok fazla değişmediğine değinerek, "Virüsün herhangi bir mutasyona bağlı olarak bahsettiğim şikayetlerde çok büyük bir fark yok. Ancak yaygın olarak gördüğümüz yüksek ateş şikayetinin aynı şekilde başlangıçta Mart, Nisan, Mayıs aylarında gördüğümüz şekilde yüksek seyretmediğidir. Çünkü daha çok hasta ile karşı karşıya kalmaya başladık. Bu hastaların ilk şikayetleri yüksek ateşten daha ziyade halsizlik, baş ağrısı ile koku ve tat bozukluğu, karın ağrısı, ishal gibi şikayetler. Bu şikayetler daha ön planda devam ediyor. Virüsün mutasyon noktasına gelince de virüsün temel özelliği zaten mutasyon geçirmeleridir. Ama bu mutasyonlar bugüne kadar bu virüsün hastalık yapma gücünde bir azalma ile sonuçlanmadı. Daha yaygınlaştırmış, bulaşma ihtimalini daha güçlendirmiş olabilir; ancak daha zayıflamış bir virüs diyebilmek için henüz çok erken" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Kasım 2020 21:43		 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
07 Kasım 2020 22:44
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
07 Kasım 2020 22:21		 TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
07 Kasım 2020 21:52
Tablo açıklandı... Hasta sayısı 2 bin 500 sınırına yaklaştı
07 Kasım 2020 19:03		 Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı
07 Kasım 2020 18:57
İki Belediye Başkanı'nın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:42		 AK Partili iki vekilin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Kasım 2020 17:12
Koronavirüse yakalanan Profesör hayatını kaybetti
07 Kasım 2020 16:08		 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Aspirin' uyarısı
07 Kasım 2020 15:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek21:51 - İşte Albayrak'a destek twiti atan Ak Parti milletvekilleri21:43 - 2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:37 - RTÜK Başkanından istifa yorumu21:19 - Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama21:15 - Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?
21:07 - BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı21:07 - Fuat Oktay'dan 'deprem vergileri' açıklaması20:53 - Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması20:45 - Albayrak'ın istifasındaki yazım hataları sosyal medyada gündem oldu20:44 - AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi20:40 - Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
20:32 - Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi20:19 - Bakan Yardımcısı'ndan Berat Albayrak'a destek20:13 - Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı19:37 - Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti19:29 - Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!
19:00 - Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!
Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması
WhatsApp'tan yeni mesaj özelliği
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu ücreti kargo şirketinden isteyebilirsiniz
'Süt banyosu' rezaletini böyle savundu: İç çamaşırlarım üstümdeydi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istesek doları düşürürüz 1
Oranj ya da Turuncu 1
Bar ve bat mitzvah 1
revnak 2
Zehravi 1
06.11.2020 gaziantep vs beşiktaş maçı 2
yaralı-bir-öykü 1
nazara gelmek 5
Aldebaran 1
07.11.2020 Fenerbahçe vs Konyaspor maçı 5
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam