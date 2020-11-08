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Türkiye'den ABD'nin yeni başkanı Biden hakkında ilk mesaj!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
 08 Kasım 2020 15:51
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Türkiye'den ABD'nin yeni başkanı Biden hakkında ilk mesaj!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a yönelik ilk kez açıklamada bulundu. Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi ile ilgili Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri değiştiğinde bizim için bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır.

ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez.

İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii.

Biz darbe girişimi yaşadık. Bunu gerçekleştiren zat Amerika'da. İadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Çok önceden başlayan bir süreç ve bu yönetimle de devam edecektir. Baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız. Ümit ederiz ki terör örgütü veya örgütleriyle çalışmaya devam etmez Amerika. Tercihini devletlerle birlikte çalışmaktan yana kullanır.

Amerika Suriye'de de terör örgütleriyle ortak hareket ediyor. Tehdit gördüğümüz anda biz yine önce konuşur sonra gereğini yaparız. Sahadaki gerçeklerle hareket ederiz.

Biden'ın seçim beyannamesinde önceki dönemde başlatılan çalışmaların yine devam edebileceği şeklinde bazı şeyler görüyoruz. Ama başkanlığı aldıktan sonra politikaları daha da netleşir, yakından izlemek gerekiyor.

Bizim Amerika'yla bölgesel sorunlarımız var. Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan bunun içerisinde. Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Bütün bunlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkileyecektir, ilgilendirecektir. Bunu çok yakinen takip ediyoruz. Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.

ŞUŞA'NIN KURTARILMASI

Şuşa'nın kurtarılması ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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