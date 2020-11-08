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Erdoğan: Bizde görev almak, ateşten gömlek giymek demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara, ülkesi ve milleti için davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir."
 08 Kasım 2020 15:56
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Erdoğan: Bizde görev almak, ateşten gömlek giymek demektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Bölgesi'nin sanayi üssü olan Kocaeli'nin, asla ihmal edilmemesi gereken illerden biri olduğunu belirterek, "Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ağustos ayında TÜBİTAK'a ait Mükemmeliyet Merkezleri ile Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreni için şehre geldiğini, üç aylık aranın ardından il kongresi ve toplu açılış töreni vesilesiyle Kocaeli'de bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerini sunan Erdoğan, il kongresini partiye yakışır bir coşku ve kardeşlik ikliminde az önce gerçekleştirdiklerini, kongrede görev alan herkesin halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla gece gündüz demeden Kocaeli için Kocaeli halkı için çalışacağına inandığını belirtti.

- "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir"

"Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara, ülkesi ve milleti için davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese, her bir Kocaelili kardeşimize bu süreçte önemli sorumluluklar düşüyor. Marmara Bölgemizin sanayi üssü olan Kocaeli, asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden biridir. Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.

Biz de Kocaeli'ye gelirken elimiz boş gelmemeye özen gösteriyoruz. Şehrimize yaptığımız hemen her ziyareti muhakkak bir açılış töreniyle taçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün de bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yapıyoruz. Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan 1527 dersliği, 5 okul spor salonunu, 9 atölyeyi, 180 kişilik pansiyonu ve bir konferans salonunu Kocaeli'mizin hizmetine sunuyoruz. "

Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni, Gölcük Sağlık Kompleksi'ni, Gölcük Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu bugün resmen hizmete açtıklarını aktaran Erdoğan, ulaştırmada şehir hastanesi bağlantı yollarının, sanayi ve teknolojide TÜBİTAK ve TSE'ye ait Teknoloji Merkezi ile deney laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum"

Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar diliyorum." dedi.

Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı kurumların şehirdeki hizmet binalarının ve yatırımlarının açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan, "Maşallah belediyelerimiz Kocaeli halkımıza hizmette sınır tanımıyor. Bahanelere sığınmadan, zorluklar karşısında yorulmadan, aşkla AK Partili belediye başkanlarımız hemşehrilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı 1 miyar 170 milyon liralık 50 ayrı yatırım, proje, hizmet ve eserin de Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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