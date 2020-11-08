Ceza yiyeceğini anlayınca polis ağabeyini aradı
|08 Kasım 2020 16:18
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetlemesi yaptı. Denetlemelerde maske takmayan bir genç ceza yiyeceğini öğrenince polis ağabeyini arayarak, kendisinden kimlik isteyen memurları dakikalarca bekletti.
Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken, emniyet güçleri bu bağlamdaki denetimlerini sıklaştırıyor. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Caddesini baştan sona dolaşarak vatandaşlarla turistlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Hafta sonu olması sebebiyle yoğunluğun da fazla olduğu caddede vatandaşların çok büyük bir kısmının maske kuralına uydukları görüldü. Ancak tüm uyarılara ve yasağa rağmen bazı kişilerin maskelerini kollarına taktıkları, çene altında bıraktıkları ya da hiç kullanmadıkları gözlerden kaçmadı. Polis ekipleri bu kişileri durdurarak önce uyardı daha sonra kendilerine ceza yazdı.
Ceza yiyeceğini anlayınca polis ağabeyini aradı
Polis denetlemelerde maske takmadığı görülen bir gençten ceza yazmak için kimliğini istedi. Genç ise kimliğini vermek yerine cebindeki telefonu çıkartarak polis olduğu öğrenilen ağabeyini arayarak yardım istedi. O anlarda görevli memurlar kendisini kimliğini vermesi için defalarca ikaz ederek, vermemesi durumunda gözaltına alınacağını söyledi. Genç daha sonra görevli memura ağabeyiyle konuşması için telefonu vermek istedi ancak polis bu teklifi geri çevirdi. Telefon görüşmesinden umduğunu bulamayan genç dakikalar sonra kimliğini polise verdi ve kendisine Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin cadde üzerindeki denetlemelerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
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