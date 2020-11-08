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MHP'li başkandan 'Kuruluş Osman'a tepki

MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu 'Kuruluş Osman' dizisine tepki gösterdi. Vidinlioğlu, dizide anlatılan Çobanoğulları Beyi Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın izleyicilere olumsuz şekilde aktarıldığını belirterek, "Tarihi diziler kurguyla değil gerçeklerle senoryalaştırılmalı" dedi.
 08 Kasım 2020 16:51
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MHP'li başkandan 'Kuruluş Osman'a tepki

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde Çobanoğulları Beyi Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın olumsuz şekilde anlatıldığı iddiasıyla tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vidinlioğlu, "Son iki üç haftadır bir özel televizyon kanalımızda daha önce TRT'de yayınlanan dizinin devamı niteliğindeki dizimizde Kastamonu bölgesinde birtakım gelişmeler yaşandı. Yaşanan bu olaylar da bizleri rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, tarihi dizilerde kurgu yapılabileceğini ancak bunların gerçeğe uygun olması gerektiğini söyleyen Vidinlioğlu, "Çobanoğulları beyliği Selçuklu'nun uç beyler beyidir. Dolayısıyla hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Bey daha henüz Osmanlı'yı kurmamışken Çobanoğulları Uç Beyliği'ne bir yerde tabi idiler. Ben tarihçi değilim ama kurulmamış bir devlet varken olana tabi olursunuz" dedi.

'Kastamonu sadece Kastamonu değildir'

Vidinlioğlu, "Konuyu dizinin danışmanı geçmişten de dostluğumuz olan meslektaşım Kayseri eski Milletvekilimiz Dr. Kemal Tekden Bey'e telefonla ulaşarak ilettim. Çobanoğulları Beyliği'nin bu şekilde gösterilmesi uç beylerbeyinin Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Bey'in karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin bizlerde hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledim. Konunun gerçekle bağdaşmadığını da vurguladım ve hassasiyetimizi tekrar tekrar dile getirdim. Kendisi sağolsun konuyla ilgili görüşüp geri döneceğini söyledi.

15 dakika sonra vekilimiz beni aradı ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini en kısa sürede gerekli tedbirin alınıp senaryonun biraz daha elden geçirileceğini bizlere söyledi. Kastamonu sadece Kastamonu değildir. Kastamonu'nun ötesinde bir durum var. Şu anda bahse konu olan dizide mevcut durumun devam etmeyeceğine yönelik bir irade gösterileceği bizlere iletildi. Zannediyorum birkaç bölüm içerisinde yanlışlıklardan dönülecektir" ifadelerini kullandı.
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