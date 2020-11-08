Irak'ta maaşları iki aydır ödenmeyen memurlar greve gitti
|08 Kasım 2020 16:55
|+Aa- Yazdır
Irak'ta yüzlerce memur, maaşlarının iki aydır ödenmemesine tepki olarak genel grev başlattı.
Diyala, Babil, El-Müsenna, Zikar ve Kerbela kentlerinde sağlık, petrol, hizmet ve eğitim sektörlerinde çalışan yüzlerce memur, genel greve gitti. Memurlar, maaşları ödeninceye kadar grevi sürdüreceklerini ifade etti.
AA muhabirine konuşan Zikar petrol rafinerisinde memur Kerim et-Temimi, eylül ve ekim ayı maaşlarının ödenmediğini ve bunun memurlar arasında büyük bir hoşnutsuzluk oluşturduğunu belirtti.
Petrol fiyatlarının düşmesi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen 2 ay öncesine kadar maaş ödemelerinde gecikme yaşanmadığına dikkati çeken Temimi, mevcut gecikmenin nedenini bilmek istediklerini ifade etti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesinde Suudi Arabistan'dan sonra ham petrol üretiminde 2. sırada yer alan Irak, küresel piyasada petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomik kriz yaşıyor.
Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için parlamentoya 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlham Aliyev: 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak
08 Kasım 2020 12:15
|Biden zafer konuşması: Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağım
08 Kasım 2020 06:48
|Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
07 Kasım 2020 22:21
|Azerbaycan ordusu Hocalı'da: 16 köy daha işgalden kurtarıldı
07 Kasım 2020 21:47
|AP: ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu
07 Kasım 2020 19:32
|Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi
07 Kasım 2020 18:15
|Fransız polisler, 10 yaşındaki 3 Türk çocuğunun evini uzun namlulu silahlarla bastı
07 Kasım 2020 12:29
|ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
07 Kasım 2020 09:00
|Uzmanlar karamsar değil: Biden Türkiye'den vazgeçmez
07 Kasım 2020 08:10
|İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
07 Kasım 2020 07:30