Sınırı paramotorla geçen teröristlere yönelik operasyon
|08 Kasım 2020 17:01
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Hatay Valiliği, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Hassa kırsalında, sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:
"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve güvenlik korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" denildi.
MÜNBİÇ'TEN PARAMOTOR İLE GELMİŞLERDİ
Ekim ayında, Münbiç'ten Amanos Dağları'na iki parti halinde paramotor ile geldikleri belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, birisi çıkan çatışmada kendisini patlatırken, biri de sağ ele geçirilmişti. Bölgede yapılan aramalarda 2 paramotor ele geçirilmişti. Hatay Valiliği, terörle mücadelenin etkin ve verimli yürütülmesi için kent genelinde 4 Nisan 2021 tarihine kadar her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.
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