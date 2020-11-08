Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
|08 Kasım 2020 17:05
|+Aa- Yazdır
Kadıköy'deki toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti.
Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Ayrıca polis otomobilinden, ''Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız.'' şeklinde anonslar yapıldı.
Kontroller sırasında kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
Denetimler gün boyu sürecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Kasım 2020 21:43
|Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
08 Kasım 2020 20:13
|AŞTİ'de koronavirüs denetimi, 12 kişiye para cezası
08 Kasım 2020 18:55
|İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
08 Kasım 2020 18:38
|Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
08 Kasım 2020 15:22
|Bakanlık 'efsane cuma indirimleri'ni mercek altına aldı
08 Kasım 2020 13:32
|İçişleri, Türkiye geneli denetimin bilançosunu açıkladı
08 Kasım 2020 10:41
|Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti
08 Kasım 2020 10:22
|Başörtülü öğretmene saldırıya 30 bin TL ceza
08 Kasım 2020 08:58
|Reuters: Merkez Bankası Başkanının görevden alınması dövizle ilgili
08 Kasım 2020 08:49