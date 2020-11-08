Gölcük sonbaharda doğa tutkunlarının gözdesi oldu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.
|08 Kasım 2020 17:10
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Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında olup şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.
Günübirlik tatil için tabiat parkına gelen ziyaretçiler, sonbaharda kartpostallık görüntülere bürünen manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı, golf araçları ve bisikletlerle tur attı.
Bol fotoğraf çektiren tatilciler, piknik yaparak tatillerinin ve doğanın keyfini çıkardı.
Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarken bazı tatilcilerin ise kurallara uymadığı görüldü.
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