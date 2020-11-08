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Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü.
 08 Kasım 2020 17:42
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Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar ile görüştü

Bakanlar Çavuşoğlu ile Akar, beraberlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Her zaman Bakü'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ama bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu ali başkomandanı zatıalinizin önderliğinde kadim Şuşa şehrini işgalci Ermenistan'dan geri almıştır. Dolayısıyla kahraman Azerbaycan ordusunu, başkomandan olarak sizi ve bu zor günlerde özellikle de Ermenistan'ın gönderdiği füzelere rağmen dik duran ve ali başkomandanının ve kahraman ordusunun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, Bayrak Günü'nde burada Bakü'de olmaktan ayrıca mutluyuz."

Milli Savunma Bakanı Akar da Türkiye ve Azerbaycan'ı kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olan kardeş iki ülke olarak nitelendirdi.

İki ülkenin ebediyen "İki devlet bir millet" olduğunu ifade eden Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Can gardaşlarımız Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında, bugün olduğu gibi yarın da gardaşlarımızla beraber olacağız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılıkla birlikte buna da muktedir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.
Anadolu Ajansı
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