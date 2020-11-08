1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzedelere nakdi yardım miktarı 37 milyon liraya ulaştı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
 08 Kasım 2020 18:06
+Aa- Yazdır
Depremzedelere nakdi yardım miktarı 37 milyon liraya ulaştı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, deprem bölgesine 8 Kasım itibarıyla 37 milyon lira nakdi yardım, 7 bin 128 personel, 933 araç, 2 bin 743 çadır, 11 bin 50 yatak, 19 bin 68 battaniye, 11 bin 548 uyku seti, 1023 ısıtıcı, 507 bin 745 öğün yemek ile 357 bin 374 ikram ve içecek gönderildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara Keçisi yetiştiricilerine pozitif ayrımcılık
08 Kasım 2020 17:13		 'Böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz'
07 Kasım 2020 11:17
Albayrak'tan dolar yorumu: Dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
07 Kasım 2020 10:51		 Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
07 Kasım 2020 09:27
İş dünyası gelecekten umutlu
07 Kasım 2020 07:05		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
06 Kasım 2020 12:24
Fed faiz kararını açıkladı
05 Kasım 2020 22:05		 Tarımsal destekler belirlendi
05 Kasım 2020 22:02
Trendyol: 'Umudunu asla kaybetme' yazılı ürünler satıştan kaldırıldı
05 Kasım 2020 12:47		 Garanti ve servis fişleri artık elektronik ortamda
05 Kasım 2020 10:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek21:51 - İşte Albayrak'a destek twiti atan Ak Parti milletvekilleri21:43 - 2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:37 - RTÜK Başkanından istifa yorumu21:19 - Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama21:15 - Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?
21:07 - BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı21:07 - Fuat Oktay'dan 'deprem vergileri' açıklaması20:53 - Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması20:45 - Albayrak'ın istifasındaki yazım hataları sosyal medyada gündem oldu20:44 - AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi20:40 - Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
20:32 - Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi20:19 - Bakan Yardımcısı'ndan Berat Albayrak'a destek20:13 - Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı19:37 - Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti19:29 - Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!
19:00 - Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!
Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması
WhatsApp'tan yeni mesaj özelliği
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama
BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
Tablo açıklandı... Yeni hasta sayısı 2 bin 500'ü geçti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Bu ücreti kargo şirketinden isteyebilirsiniz
'Süt banyosu' rezaletini böyle savundu: İç çamaşırlarım üstümdeydi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ömür 2
balıkesir 2
meşveret 2
1 kadın 1 erkek arasında para ilişkisi 3
07.11.2020 alanyaspor vs trabzonspor 2
doğalgaz kullanmayan insan 3
Sözleşmeli personel 2
vicdan meselesi 1
mikro kredi 1
Haklı nedenle fesih hakkı 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam