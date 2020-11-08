Maskesiz genç kız, maskeli öğrencinin yüzüne tükürdü
|08 Kasım 2020 18:23
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Diyarbakır'da, maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan çıkıp evine yürüyen bir kız öğrenciyi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra yoluna devam etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, cuma günü akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir marketin önünde meydana geldi. Kaldırımda maskesiz yürüyen 17 yaşlarında genç bir kız, okulundan çıkıp eve gitmek için yürüyen maskeli 9 yaşlarındaki kız öğrencinin önünü kesip eliyle durduktan sonra yüzüne tükürdü. Kız, çocuğun yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Tükürülen küçük kız ise yüzünü sildikten sonra yoluna devam etti. Olay bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
'HEM KIZI HEM AİLESİNİ HEM DE SINIF ARKADAŞLARINI TEHLİKEYE ATTI'
Marketin sahibi Mehmet Katran, "Koronavirüsün kol gezdiği ve vaka sayılarının arttığı bu günlerde bunun bilinci bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Genç kız hastalık taşıyorsa bu hareketiyle hem kızı hem ailesini hem de küçük kızın sınıf arkadaşlarını tehlikeye attı" dedi.
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