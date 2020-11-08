Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın Kovid-19'a yakalanma riskinden ve mevsimsel gripten koruyacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan "havalar soğudu sıkı giyinin" fotoğrafıyla, soğuk hava ve maske uyarısında bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."