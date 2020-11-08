Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı
|08 Kasım 2020 18:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın Kovid-19'a yakalanma riskinden ve mevsimsel gripten koruyacağını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan "havalar soğudu sıkı giyinin" fotoğrafıyla, soğuk hava ve maske uyarısında bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."
HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı. pic.twitter.com/8DmZ3w9UwoDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2020
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