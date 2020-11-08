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Antalya ve Didim'de kasım ayında deniz keyfi

Antalya ve Aydın'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
 08 Kasım 2020 18:47
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Antalya ve Didim'de kasım ayında deniz keyfi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

Kasım olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.

Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları köpeklerini gezdirdi.

Öte yandan genelde maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının zaman ihlal edildiği dikkati çekti.

Didim'de kasım ayında deniz keyfi

Aydın'ın Didim ilçesinde kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği ilçede tatillerini sürdüren turistler, denize girip plajlarda güneşlendi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk oluştu.

Denize girmeyenler ise sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti.
Anadolu Ajansı
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