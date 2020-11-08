Antalya ve Didim'de kasım ayında deniz keyfi
|08 Kasım 2020 18:47
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.
Kasım olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.
Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.
Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları köpeklerini gezdirdi.
Öte yandan genelde maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralının zaman ihlal edildiği dikkati çekti.
Didim'de kasım ayında deniz keyfi
Aydın'ın Didim ilçesinde kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.
Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği ilçede tatillerini sürdüren turistler, denize girip plajlarda güneşlendi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk oluştu.
Denize girmeyenler ise sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
08 Kasım 2020 20:44
|Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti
08 Kasım 2020 19:37
|Ayı mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 TL
08 Kasım 2020 18:59
|Koronavirüs karantinasını deldi, süt satmaya çıktı
08 Kasım 2020 17:49
|Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek o teşhis etti
08 Kasım 2020 17:40
|Hesap makinasına meydan okuyan garson
08 Kasım 2020 16:33
|Ceza yiyeceğini anlayınca polis ağabeyini aradı
08 Kasım 2020 16:18
|'Covid-19, beyinde hasarlara ve kayıplara yol açıyor'
08 Kasım 2020 15:40
|Orhangazi Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
08 Kasım 2020 15:32
|Doç. Dr. Demirhan: Cerrahi maskeler suya dayanıklıdır
08 Kasım 2020 15:30