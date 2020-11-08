Ayı mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 TL
|08 Kasım 2020 18:59
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Bayramiç ilçesinin Alakeçi köyünde mantar alımı yapılmaya başlandı. Köye gelen mantar toptancıları, halk arasında 'çörek mantarı' veya 'bolet mantarı' isimleriyle de bilinen ayı mantarını, kilosunu 20 ile 25 TL arasında fiyatla alıyor. Mevsimin kurak gitmesi, yeterli yağmurun ormanlara düşmemesi nedeniyle Latince adı 'Boletus edulis' olan ayı mantarı önceki yıllara oranla daha az bulunuyor.
Sabahın erken saatlerinde Çaldağ, Alakeçi ve Dağahmetçe köylülerinde yaşayanlar, günün ilk ışıklarıyla Kaz Dağları'na traktör, motosiklet ve otomobilleri çıkıp, gün boyu topladıkları mantarları akşam üstü, Alakeçi köyündeki mantar toptancılarına satmaya geliyor. 2 gün öncesine kadar 25 TL'den satılan ayı mantarının kilosu, şu anda toptancılar tarafından 20 TL'ye alınıyor.
Yöre halkı, köylülerin gelir kapısı olan ayı mantarının yağmurların yağmasıyla birlikte bollaşmasını beklediklerini söyledi.
Köylülerden Savaş Sezer, "Ayı mantarının kilosu 20 TL'den alınıyor. Bu sene yağmurun az yağması mantarın az olmasına neden oldu. Ama herkese yine de bir gelir kapısı oldu" dedi.
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