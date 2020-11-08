Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
|08 Kasım 2020 20:13
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.
Açıklamada, "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.
Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Kasım 2020 21:43
|AŞTİ'de koronavirüs denetimi, 12 kişiye para cezası
08 Kasım 2020 18:55
|İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
08 Kasım 2020 18:38
|Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
08 Kasım 2020 17:05
|Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
08 Kasım 2020 15:22
|Bakanlık 'efsane cuma indirimleri'ni mercek altına aldı
08 Kasım 2020 13:32
|İçişleri, Türkiye geneli denetimin bilançosunu açıkladı
08 Kasım 2020 10:41
|Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti
08 Kasım 2020 10:22
|Başörtülü öğretmene saldırıya 30 bin TL ceza
08 Kasım 2020 08:58
|Reuters: Merkez Bankası Başkanının görevden alınması dövizle ilgili
08 Kasım 2020 08:49