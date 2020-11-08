Bakan Yardımcısı'ndan Berat Albayrak'a destek
|08 Kasım 2020 20:19
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 'Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.' diyerek destek açıklaması yaptı.
İşte Dr. Ömer Fatih Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var.
Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020
İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.
Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var. pic.twitter.com/4omPdkdkWC
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İYİ Partili Özdağ, savunmasını cuma günü yazılı verecek
08 Kasım 2020 21:56
|İşte Albayrak'a destek twiti atan Ak Parti milletvekilleri
08 Kasım 2020 21:51
|RTÜK Başkanından istifa yorumu
08 Kasım 2020 21:37
|Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama
08 Kasım 2020 21:19
|Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?
08 Kasım 2020 21:15
|Fuat Oktay'dan 'deprem vergileri' açıklaması
08 Kasım 2020 21:07
|BBC: Bakanlık yetkilisi Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
08 Kasım 2020 21:07
|Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması
08 Kasım 2020 20:53
|Albayrak'ın istifasındaki yazım hataları sosyal medyada gündem oldu
08 Kasım 2020 20:45
|Fatih Tezcan: Başka bakanlar da istifa edebilir
08 Kasım 2020 20:40