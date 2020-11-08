Bakan Yardımcısı'ndan Berat Albayrak'a destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 'Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.' diyerek destek açıklaması yaptı.

İşte Dr. Ömer Fatih Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var.