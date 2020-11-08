AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
|08 Kasım 2020 20:44
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
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