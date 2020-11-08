Ak Parti Grup Başkanvekilinden 'istifa' açıklaması
Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Albayrak'ın istifa ettiğini ancak "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.
|08 Kasım 2020 20:53
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifanın doğru olduğu netleşmeye başladı. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından istifaya dair bir açıklamada bulundu
Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.
Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.
Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.
Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.
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