Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?
İstifa ettiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'daki hesabını kapattığı için, Bakanlığın internet sitesinden yapılan retwet'ler de otomatik olarak silinmektedir.
|08 Kasım 2020 21:15
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Bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığının son iletilerinin silindiği belirtiliyor.
Ancak bu uygulama, Albayrak'ın twitter hesabını kapatmasından kaynaklanmaktadır. Berat Albayrak hesabını kapattığı için bu hesaptan retwet edilen paylaşımlar da siliniyor görünmektedir.
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