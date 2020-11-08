Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabındaki iletiler neden siliniyor?

Bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığının son iletilerinin silindiği belirtiliyor.

Ancak bu uygulama, Albayrak'ın twitter hesabını kapatmasından kaynaklanmaktadır. Berat Albayrak hesabını kapattığı için bu hesaptan retwet edilen paylaşımlar da siliniyor görünmektedir.