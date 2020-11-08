Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından açıklama
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım." dedi.
|08 Kasım 2020 21:19
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