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RTÜK Başkanından istifa yorumu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmesidir" dedi.
 08 Kasım 2020 21:37
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RTÜK Başkanından istifa yorumu

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmesidir" dedi. İşte Şahin'in açıklaması

Memurlar.Net
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