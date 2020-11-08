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2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Burdur ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 08 Kasım 2020 21:43
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2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

BALIKESİR

Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alidemirci, Narlı, Çakallar mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu belirlendi.

Açıklamada, bu mahallelerdeki kişilerin bulunduğu evlerin, hane bazında karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.

BURDUR

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Suludere, İlyas, Çatağıl, Çine köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bu köylerde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından, sosyal hareketi azaltmadıkça virüsten korunamayacağını bildirdi.

Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalınması gerektiğini vurgulayan Arslantaş, "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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